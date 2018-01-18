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Kardak açıklarındaki gerginlikte Türk ve Yunan askeri gemileri birbirlerine çarpacak kadar yakınlaştı

Ege Denizi’nde Kardak yakınlarındaki Yunan hücum botu, Türk Sahil Güvenlik gemisi tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. En sıcak anlarda botlar bir ara birbirine bile çarptı.

18 Ocak 2018 Perşembe 08:50



