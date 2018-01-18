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Buradasınız : » » Kardak açıklarında Türk ve Yunan botları arasında gerginlik

Kardak açıklarında Türk ve Yunan botları arasında gerginlik

Ege Denizi’nde Kardak kayalıklarına yaklaşmak isteyen Yunan botu, Türk Sahil Güvenlik botu tarafından bölgeden uzaklaştırdı.

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Kardak açıklarında Türk ve Yunan botları arasında gerginlik

Bodrum'a bağlı Gümüşlük Mahallesi açıklarında bulunan Kardak kayalıkları bölgesinde akşam saatlerinde Türk Sahil Güvenlik Botu ile Yunan Sahil Güvenlik Botu arasında hareketli dakikalar yaşandı. 

Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı Nikiforos adlı botun Kardak kayalıkları yakınında Türk karasularına girmesi üzerine Türk Sahil Güvenlik botu harekete geçti.

 

 

Yunan sahil Güvenlik botu uyarıldı. 

Türk karasularından çıkması istenen Nikiforos adlı botun sınır ihlaline devam ettiği görüldü.

Bölgede görevli Türk Sahil Güvenlik Botu sınır hattını ihlal eden Yunan botuna engel oldu.

Yunan botu bir süre sonra bölgeden uzaklaşarak kendi karasularına döndü. 

Bu anlar cep telefonu ile görüntülendi. 

Bölgede Türk Sahil Güvenliğine ait 1 Karakol Gemisi ile 4 Bot görev yapıyor.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Türk Sahil Güvenlik botu, kardak kayalıkları, Ege denizi
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