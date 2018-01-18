Kardak açıklarında Türk ve Yunan botları arasında gerginlik

Bodrum'a bağlı Gümüşlük Mahallesi açıklarında bulunan Kardak kayalıkları bölgesinde akşam saatlerinde Türk Sahil Güvenlik Botu ile Yunan Sahil Güvenlik Botu arasında hareketli dakikalar yaşandı.
Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı Nikiforos adlı botun Kardak kayalıkları yakınında Türk karasularına girmesi üzerine Türk Sahil Güvenlik botu harekete geçti.
Kardak’ta Yunan savaş botu ile Türk Sahil Güvenlik botu arasında yaşanan dalaşta iki bot çarpıştı. Yaşanan gerginlik sonrası Yunan Sahil Güvenlik Botu Türk karasularını terk etti.https://t.co/onuLmgMJ9V pic.twitter.com/uX2vWcc7L7— TRT HABER (@trthaber) 18 Ocak 2018
Yunan sahil Güvenlik botu uyarıldı.
Türk karasularından çıkması istenen Nikiforos adlı botun sınır ihlaline devam ettiği görüldü.
Bölgede görevli Türk Sahil Güvenlik Botu sınır hattını ihlal eden Yunan botuna engel oldu.
Yunan botu bir süre sonra bölgeden uzaklaşarak kendi karasularına döndü.
Bu anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Bölgede Türk Sahil Güvenliğine ait 1 Karakol Gemisi ile 4 Bot görev yapıyor.
Kaynak: TRT Haber