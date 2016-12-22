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Karda mahsur kalan Yörükler kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kar yağışının etkili olduğu Toros Dağları'ndaki yaylalarda mahsur kalan Yörükler kurtarıldı.

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Karda mahsur kalan Yörükler kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesine 80 kilometre uzaktaki Hacıalanı Mahallesi ve civardaki yaylalarda hayvanlarını otlatan Yörükler, kar yağışı nedeniyle burada mahsur kalınca belediyeden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolları açarak Yörükleri ve hayvanları kurtardı.

Vatandaşlardan Osman Akça, yaptığı açıklamada, önceki günlerde havanın güneşli olduğunu, bu nedenle yaylada kaldıklarını söyledi.

Kar yağışının aniden bastırmasıyla zor duruma düştüklerini anlatan Akça, ekipler tarafından mahsur kaldıkları yaylalardan kurtarıldıklarını anlattı. 

Etiketler: Mersin, erdemli, yörükler, kar, toros dağları
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