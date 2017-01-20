Karayoluyla taşınan uçak şaşırttı

OMÜ’nün 19 Mayıs ilçesinde yer alan Ballıca yerleşkesindeki Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi UZAYTEM’de bulunan uçak, vinç yardımıyla çekiciye yüklenerek Tekkeköy ilçesinde bulunan alışveriş merkezinin önüne taşındı. Vatandaşlar, karayolunda taşınan uçağı ilgiyle izledi.

UZAYTEM Sekreteri Asım Öztel, yaptığı açıklamada, alışveriş merkeziyle ortak hazırladıkları proje kapsamında uçağın bir ay süreyle tanıtım amaçlı kullanılacağını söyledi.

Yürüttükleri faaliyetleri tanıtmak istediklerini belirten Öztel, şunları kaydetti:

''Merkezimizin tanıtımı için çekiciye yüklenerek karayoluyla taşınan uçağımızı, bir alışveriş merkezinin önünde sergileyeceğiz. UZAYTEM olarak havacılık faaliyetleri yürütüyoruz. İstedik ki insanlarımız madem gelip bizi, merkezimizi göremiyorlar. O halde biz uçağımızla insanlarımızın ayağına gidelim. Yürüttüğümüz çalışmaları anlatalım. İnsanlara havacılığı sevdirelim. Bu kapsamda böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Ancak uçağımızı karayolunda taşımamız da insanların büyük ilgisini çekti."