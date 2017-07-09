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Karayollarında son durum (9 Temmuz 2017)

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında son durum (9 Temmuz 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında üst yapı ve yenileme çalışmaları yapılacak. İstanbul-Ankara istikameti 4 numaralı viyadük üzerindeki çalışma nedeniyle TEM Otoyolu kapatılarak, trafik Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilecek. Çalışmanın 14 Temmuz'da bitirilmesinin ardından Ankara-İstanbul yönündeki trafik, İstanbul-Ankara istikametine aktarılarak, 2 şerit gidiş şeklinde çalıştırılıp Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar kendi şeridine yönlendirilecek. 29 Temmuz'a kadar bu kesimde trafik, 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş şeklinde olacak ve Kaynaşlı Kavşağı'ndan sonra normal seyrine dönecek.

Afyon-İzmir yolunun 38-42. kilometrelerinde tünel çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolundaki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemlerindeki çalışmalar nedeniyle her iki istikametteki muhtelif kesimlerde 08.00-19.00 saatlerinde şerit daraltması yapıldığından, ulaşım bu saatlerde tek şeritten sağlanıyor. AA

Etiketler: karayolları, yol bülteni, yol çalışmaları, Kapalı yollar
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