Karayollarında son durum (9 Şubat 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu inşaatı kapmasındaki Balıkesir Batı K-1 köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle Balıkesir-Dursunbey yolunun 14-16 kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki yönünde trafik akışı tek şeritten sağlanacak.

Akhisar-Gölmarmara yolunun 36-45. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü, Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunun (Mersin-Gözne Kavşağı-Stadyum Kavşağı) 0-7. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ise sağ taşımanın 1. ve 2. şeritleri (Mersin-Çeşmeli istikameti) trafiğe kapatılarak ulaşım 3. şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilecek. AA