  • 09 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.679
    EURO 3.875
  • BIST 76704.37
    ALTIN 138.786
Buradasınız : » » Karayollarında son durum (9 Ocak 2017)

Karayollarında son durum (9 Ocak 2017)

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra kötü hava koşulları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Karayollarında son durum (9 Ocak 2017)
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Pınarbaşı-Darende, Kahramanmaraş-Divriği-Arapgir, Kangal-Alacahan-Hekimhan-Seydişehir- Akseki, Akşehir-Bağkonak, Bozkır-Hadim-Taşkent, Derebucak-İbradi yolları kar ve tipi nedeni·yle trafi·ğe kapandı.
 
Anadolu otoyolu Sultanbeyli kavşağı-Kurtköy kavşağı arası 22-23'üncü kilometrelerinde Mecidiye kavşağı (Kurtköy-Sultanbeyli kesimi) alt ve üstgeçit inşa çalışmaları nedeniyle yol tamamen trafiğe kapatılarak, ulaşım kuzeyde (Ankara-İstanbul yönü) yapılan servis yoluna aktarılacak.
 
İzmir-Çeşme otoyolunun Güzelbahçe-Narlıdere arasında, İzmir istikametinde sanat yapısı çalışmaları yapılacağından tek şerit trafiğe kapatıldı. AA
Etiketler: karayollarında son durum, yol bülteni, yol durumu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER