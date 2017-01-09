Karayollarında son durum (9 Ocak 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Pınarbaşı-Darende, Kahramanmaraş-Divriği-Arapgir, Kangal-Alacahan-Hekimhan-Seydişehir- Akseki, Akşehir-Bağkonak, Bozkır-Hadim-Taşkent, Derebucak-İbradi yolları kar ve tipi nedeni·yle trafi·ğe kapandı.
Anadolu otoyolu Sultanbeyli kavşağı-Kurtköy kavşağı arası 22-23'üncü kilometrelerinde Mecidiye kavşağı (Kurtköy-Sultanbeyli kesimi) alt ve üstgeçit inşa çalışmaları nedeniyle yol tamamen trafiğe kapatılarak, ulaşım kuzeyde (Ankara-İstanbul yönü) yapılan servis yoluna aktarılacak.
İzmir-Çeşme otoyolunun Güzelbahçe-Narlıdere arasında, İzmir istikametinde sanat yapısı çalışmaları yapılacağından tek şerit trafiğe kapatıldı. AA