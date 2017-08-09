  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.535
    EURO 4.151
  • BIST 109639.12
    ALTIN 143.735
Buradasınız : » » Karayollarında son durum (9 Ağustos 2017)

Karayollarında son durum (9 Ağustos 2017)

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Karayollarında son durum (9 Ağustos 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Abant ile Kaynaşlı kavşaklarında (Bolu Tüneli Geçişi dahil) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.

Giresun-Espiye yolunda 08.00-17.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 32. kilometredeki Keşap Tüneli'nin Espiye-Giresun yönündeki kuzey tüpünde, 44. kilometredeki Geçilmez Tüneli'nin Giresun-Espiye yönündeki güney tüpünde ve 54. kilometredeki Arıdurak Tüneli'nin Giresun-Espiye yönünde bulunan güney tüpünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Elmalı-Finike yolunun 17-18. kilometrelerinde bugün ve pazartesi 14.00-16.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacağından yol trafiğe kapatılacak.

Etiketler: karayolları, yol bülteni
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER