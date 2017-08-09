Karayollarında son durum (9 Ağustos 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Abant ile Kaynaşlı kavşaklarında (Bolu Tüneli Geçişi dahil) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.

Giresun-Espiye yolunda 08.00-17.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 32. kilometredeki Keşap Tüneli'nin Espiye-Giresun yönündeki kuzey tüpünde, 44. kilometredeki Geçilmez Tüneli'nin Giresun-Espiye yönündeki güney tüpünde ve 54. kilometredeki Arıdurak Tüneli'nin Giresun-Espiye yönünde bulunan güney tüpünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Elmalı-Finike yolunun 17-18. kilometrelerinde bugün ve pazartesi 14.00-16.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacağından yol trafiğe kapatılacak.