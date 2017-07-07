Karayollarında son durum (7 Temmuz 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları kesimi arasındaki üstyapı yenileme ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara yönü, Kaynaşlı Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatıldığından ulaşım D-100 devlet yoluna yönlendirilerek Abant Kavşağı'ndan TEM Otoyolu'na tekrar katılıma olanak tanınıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 6-7 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden saat 19.00'a kadar yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanacak.

Isparta-Antalya yolunun 16. kilometresindeki Aksu ilçesi Yeşilkaraman Köyü mevkisinde yapılacak patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 12.00-17.00 saatleri arasında araç geçişine izin verilmeyecek. AA