Karayollarında son durum (7 Şubat 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin elektromekanik ve diğer kontrol sistemleri yapılacağından, Kastamonu-Ilgaz istikametindeki tüpün muhtelif kesimlerinde 08.00-19.00 saatlerinde şerite daralması yapılacağından, ulaşım tek şeritten devam edecek.
Aydın Çevre yolunun 10-11. kilometresinde bulunan, Aydın-Denizli yolu bağlantısındaki farklı seviyeli kavşağında yapım çalışmaları devam ediyor, söz konusu çalışmanın 28 Şubat 2017 tarihine kadar sürmesi planlanıyor.
Diyarbakır-Ergani yolunun 18-23. kilometrelerinde kavşak düzenlemeleri, sanat yapıları, üstyapı ve bitümlü sıcak karışım kaplama çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden yapılacak. AA