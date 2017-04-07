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Karayollarında son durum (7 Nisan 2017)

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında son durum (7 Nisan 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı otoyolunun Ereğli bağlantı yolu Ulukışla kavşağı-Ereğli kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Pozantı-Adana istikameti 13 Nisan'a kadar aralıksız olarak trafiğe kapatılacağından, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kuzey Marmara otoyolunun Odayeri-Paşaköy kesimi arasında muhtelif kesimlerdeki viyadüklerin genleşme derzi onarımı nedeniyle, çalışma yapılan şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü verilecek.

Ankara - Kırıkkale yolunun 14-18. kilometrelerinde üstyapı toprak işleri ve çeşitli işlerin yapım çalışmaları nedeniyle, bölünmüş yolun tek yönden çalışma yapılan kesimlerde yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten verileceğinden, sürücülerin çalışma yapılan kesimlerde trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. AA

Etiketler: karayolları, yol durumu, Kapalı yollar
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