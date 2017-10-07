Karayollarında son durum (7 Ekim 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Şarkikaraağaç-Beyşehir il yolunun 91. kilometresindeki patlatmalı kazı çalışması sebebiyle 15.00-17.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak.

TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit Doğu kavşakları (0-19 kilometre) arasındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla 21 Ekim'e kadar her gün Ankara-İstanbul yönünde 07.00-17.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Ulaşım Adapazarı kavşağından D-100 yoluna yönlendirilecek, İzmit Doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlanacak. Sapanca otoyol kavşağı da trafiğe kapalı olacak.

Polatlı-Ankara yolunun 29-30 kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle 6 Kasım'a kadar bölünmüş yolun her iki yönü de trafiğe kapatılarak ulaşım yan yollardan gerçekleştirilecek.

Akseki-Seydişehir yolunun Akseki-Konya yönü 0-6 kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Anadolu otoyolunun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları kesimi ile 17-20 kilometreleri arasındaki yapı yenileme çalışmaları dolayısıyla, İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma, diğer yönden iki istikametli ve kontrollü olarak izin veriliyor.