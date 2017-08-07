  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Karayollarında son durum (7 Ağustos 2017)

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında son durum (7 Ağustos 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Ümraniye-Hekimbaşı Yavuz Sultan Selim Üst Geçit (U54) mevkisinde ana drenaj sistemindeki çalışma nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde bir şerit ulaşıma kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Niğde yolunun 43-50. kilometrelerinde BSK ve yol yapımı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun yolunun 10. kilometresinde bulunan Bulancak şehir geçişinde yapılan yaya üst geçidi montaj ve demontaj çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. AA

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