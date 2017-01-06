Karayollarında son durum (6 Ocak 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Divriği-Arapgir yolunda kar ve tipi, Sarıveliler-Ermenek yolunda ise çığ nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Diyarbakır-Ergani yolunun 18-23 kilometrelerinde kavşak düzenleme, üstyapı ve bitümlü sıcak karışım kaplama çalışmaları nedeniyle yolun sağ şeridi trafiğe kapalı bulunuyor.

Öte yandan, Aydın Çevre Otoyolu'nun Aydın-Denizli bağlantısı 10. kilometresinde de çalışmalar devam ediyor.

Karayollarının yapım ve bakım çalışmalarının sürdürüldüğü kısımlarında trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi gerekiyor.