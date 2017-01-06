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Karayollarında son durum (6 Ocak 2017)

Karayollarının bazı kesimlerindeki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Karayollarında son durum (6 Ocak 2017)
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Divriği-Arapgir yolunda kar ve tipi, Sarıveliler-Ermenek yolunda ise çığ nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
 
Diyarbakır-Ergani yolunun 18-23 kilometrelerinde kavşak düzenleme, üstyapı ve bitümlü sıcak karışım kaplama çalışmaları nedeniyle yolun sağ şeridi trafiğe kapalı bulunuyor.
 
Öte yandan, Aydın Çevre Otoyolu'nun Aydın-Denizli bağlantısı 10. kilometresinde de çalışmalar devam ediyor.
 
Karayollarının yapım ve bakım çalışmalarının sürdürüldüğü kısımlarında trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi gerekiyor. 
Etiketler: karayollarında son durum, karayolları
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