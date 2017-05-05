Karayollarında son durum (5 Mayıs 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Anadolu otoyolunun Abant-Bolu Batı kavşağı 1-3. kilometrelerinde Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer istikametten çift yönlü verilecek.

TEM otoyolunun Adapazarı Kavşağı-Sapanca Kavşağı arasında 0-15. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 31 Mayıs'a kadar İstanbul-Ankara istikametinde her gün 08.30-16.30 saatleri arasında otoyol trafiğe kapatılacak. Ulaşım, Adapazarı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilecek ve Sapanca gişelerden tekrar TEM otoyoluna katılım sağlanacak.

Güneyyurt-Ermenek yolunun 28-35. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle hafta içi her gün 09.30-11.30 ve 14.00-15.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılıyor.