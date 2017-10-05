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Karayollarında son durum (5 Ekim 2017)

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında son durum (5 Ekim 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası İstanbul-Edirne yönünde güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon TAK'ları kurma çalışmaları devam ediyor. TAK'ların altından 4 şerit araç geçişi sağlanacak şekilde yürütülen çalışmalar süresince otoyolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım 3'er şeritten gerçekleştiriliyor. Muhtemel trafik yoğunluğu nedeniyle sürücülerin Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim köprüleri gibi alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye ediliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-26. kilometrelerinde üstyapı, toprak işleri ve çeşitli yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Şanlıurfa-Akçakale yolunun 9. kilometresindeki köprülü kavşak yapımı nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Hopa-Sarp yolunun 21. kilometresindeki Esenkıyı ve 33. kilometresindeki Üçkardeşler 1 tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Isparta-Eğirdir ayrımı-Barla yolunun 3. kilometresindeki Harmanören taş ocağı mevkisinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 13.00-18.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım Barla-Eğirdir yolundan gerçekleştirilecek.

Etiketler: karayolları
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