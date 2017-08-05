Karayollarında son durum (5 Ağustos 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Elmalı-Finike yolunun 17-18. kilometrelerinde bugun ve pazartesi 14.00-16.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacağından yol trafiğe kapatılacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

İzmir-Aydın Otoyolunun Havalimanı Kavşağı katılım kolunda üstyapı onarım çalışması nedeniyle İzmir-Aydın yolunun Aydın istikametinde otoyola katılım Torbalı Kavşağından, İzmir yönünde ise Gaziemir Kavşağından sağlanıyor.

TEM Otoyolunun Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı Kesimi (Bolu Tüneli Geçişi dahil) arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Abant Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı-Kavşağından tekrar TEM Otoyoluna katılım sağlanıyor.