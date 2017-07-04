Karayollarında son durum (4 Temmuz 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki üstyapı ve yapısal onarım çalışmaları nedeniyle 31 Ağustos'a kadar Asya-Avrupa istikameti kuzey yönünde 1. ve 2. şeritleri 24 saat 3 vardiya esasına göre kapatılarak, trafik akışı diğer şeritlerden gerçekleştirilecek. 3 kuzey ve 3 güney şeridi olan köprüde 2'şer şerit trafiğe kapalı tutulurken, ulaşıma diğerlerinden izin veriliyor.

Köse-Bayburt yolunun 1-5. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle 19 Temmuz'a kadar bu kesim trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Alaca-Yozgat yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen heyelan ve yolda oluşan daralmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü sağlanıyor. AA