Karayollarında son durum (4 Mayıs 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Anadolu otoyolunun Abant-Bolu Batı kavşağı 1-3. kilometrelerinde derz onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle yol taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanacak.

Kayseri-Kırşehir yolu 84-89. kilometrelerinde asfalt ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü verilecek.

Tirebolu-Görele ayrımı Doğankent devlet yolunun 9-10. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla işin devamı süresince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilecek.