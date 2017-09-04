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Karayollarında son durum (4 Eylül 2017)

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki ücretsiz geçiş uygulaması yarın 07.00'de sona eriyor.

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Karayollarında son durum (4 Eylül 2017)

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki ücretsiz geçiş uygulaması yarın 07.00'de sona eriyor.

Karayollarının bazı kesimlerinde, yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yarın saat 07.00'ye kadar otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fati·h Sultan Mehmet Köprüsü geçi·şleri· ücretsiz, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretli olacak.

Bergama-Soma yolunun 0-1. kilometreleri arasında Bergama Köprülü Kavşak düzenlemesi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 14-16. kilometreleri arasında köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor.

Keşan-Tekirdağ yolunun 14-30. kilometreleri arasında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Antalya-Alanya yolunun 22-28. kilometreleri arasında kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Etiketler: karayolları, yol bülteni, otoyollar
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