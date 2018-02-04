Karayollarında son durum

Artvin-Şavşat yolunun 35. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten veriliyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin-Gözne Kavşağı-Stadyum Kavşağı kesimi 0-1 kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla sağ taşıma yolunun 1. şeridi (Mersin-Çeşmeli istikameti) trafiğe kapatıldı, ulaşımın 2. ve 3. şeritlerden sağlanmasına devam ediliyor.

Tosya-Osmancık yolunun 33-34. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı taşıt trafiğine kapatıldı. Ulaşım, bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü sağlanıyor.

Kars-Kötek-Kağızman yolunun 40-43. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 30-31. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları yüzünden ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kaynak: AA