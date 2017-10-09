Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit Doğu kavşakları 0-19. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü 07.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılarak ulaşım Adapazarı kavşağından D-100 yoluna yönlendiriliyor ve İzmit Doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor. Sapanca otoyol kavşağı da trafiğe kapalı tutuluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 17-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü ve kontrollü izin verilecek.

Zonguldak-Devrek yolunun 3-5. ve 14-16. kilometrelerinde tünel inşaatları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu işi kapsamında Yahyaköy viyadüğü yapımı nedeniyle Bandırma-Karacabey ayrımı-Susurluk yolunun 34-35. kilometlerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kalkan-Kaş yolunun 41-45. kilometrelerindeki Kaş Devlet Hastanesi mevkisinde yapım çalışmaları nedeniyle 3,5 kilometrelik kesim trafiğe kapatılarak, ulaşım Gökseki Mahallesi imar yoluna yönlendirilecek.