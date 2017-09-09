Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Çeltikçi-Susuz kavşakları 6-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kazan kavşağı istikameti 10 Ekim'e kadar trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak.

Korkuteli-Elmalı yolunun 5-17. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacak ve ulaşım 5. kilometrede bulunan kavşaktan, Ulucak köyü güzergahından gerçekleştirilecek.

Bartın-Karabük il sınırı ile Safranbolu araç yolunun 27-40. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları, Osmancık-Merzifon devlet yolunun belirlenen kesimlerinde Derbent1 ve Derbent 2 köprülerinin yapımı nedeniyle, bölünmüş yolun bir tarafı taşıt trafiğine kapatılacak ve ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanacak.

Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.