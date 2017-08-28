Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Afyon-İzmir yolunun 38-42. kilometrelerinde tünel çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kayseri-Niğde yolunun 41-46. kilometrelerinde BSK ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü kullanılıyor.

Keşan-Tekirdağ yolunun 14-30. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ulaş-Gürün Ayrım-Kangal yolunun 5-6. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan yapılıyor.

Akseki-Seydişehir yolunun 0-6. kilometrelerinde Akseki-Konya üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.