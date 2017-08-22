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Karayollarında son durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Adapazarı-İzmit doğu kavşakları (Ankara-İstanbul yönü) 97-117. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları yapıldığından otoyol her gün 07.30-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde trafik, Adapazarı kavşağından D-100 devlet yoluna yönlendirilerek İzmit doğu gişelerden tekrar otoyola katılım sağlanıyor. Çalışma nedeniyle otoyolun Sapanca kavşağı İstanbul yönü de 24 Ağustos'a kadar trafiğe kapalı olacak.

Manisa-Turgutlu yolunun 20-23. kilometrelerinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu inşaatı kapsamında köprü yapımı nedeniyle yol araç trafiğine kapatılarak geçişler servis yolu ve bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanacak.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 30-32. kilometrelerindeki Eskişehir Şehir Hastanesi Üstgeçit Köprüsü'nün yapımı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun iki yönü de trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından gerçekleştirilecek. AA

Etiketler: karayolları, karayollarında durum
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