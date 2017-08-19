Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Abant ve Kaynaşlı kavşakları arasındaki (Bolu Tüneli geçişi dahil) üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Abant kavşağından D-100 devlet yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı kavşağından tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.

Elmalı-Finike yolunun 17. kilometresinde (Göltarla mevkisi) patlatmalı yapım çalışması nedeniyle yol bugün 14.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Köse-Bayburt yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmalarından dolayı trafik servis yoluna yönlendiriliyor.