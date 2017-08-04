  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Karayollarında son durum

Karayollarının üstyapı, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Abant ile Kaynaşlı kavşakları arasında, Bolu Tüneli geçişi dahil üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Abant kavşağından D-100 yoluna yönlendiriliyor ve Kaynaşlı kavşağından tekrar TEM Otoyolu'na katılım gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın istikametinde üstyapı, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım acil geçişten şerit aktarımıyla sağlanıyor.

Milas-Yatağan yolunun 27-35. kilometrelerinde kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Etiketler: karayolları, karayollarında durum
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