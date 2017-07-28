Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Abant ile Kaynaşlı kavşakları arası Ankara-İstanbul istikameti üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle kapalı olacak. Ulaşım Abant kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı kavşağından tekrar otoyola katılım sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki üstyapı ve onarım çalışmaları nedeniyle Asya-Avrupa istikameti kuzey yönünde 1. ve 2. şeritler kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden yapılacak. 3 kuzey ve 3 güney şeritli olan köprüde 2'şer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım her iki yönde 2 gidiş ve 2 geliş şeritle gerçekleştirilecek.

Manisa-Turgutlu yolunun 20-23 kilometresinde Gebze-Orhangazi İzmir otoyolu inşaatı kapsamında yapılacak köprü yapım çalışmaları nedeniyle yol araç trafiğine kapatılacak, geçişler servis yolu ve bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanacak.