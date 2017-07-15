Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Tosya-Osmancık yolunun 67. kilometresindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı trafiğe kapatılarak ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor.

Bugün saat 08.00-20.00 arasında "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri" kapsamında yapılacak bisiklet yarışması nedeniyle Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 3-45. kilometreleri arası geliş istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım gidiş yönünde iki yönlü olarak gerçekleştirilecek. Belirtilen saatler içinde yolu kullanacak sürücülerin alternatif güzergah olarak eski Ilgaz Dağı geçişini kullanmaları gerekiyor.