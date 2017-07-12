Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya-Konya kavşakları 2-5. kilometrelerinde, TUSAŞ Köprülü Kavşağı ve bağlantı yollarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı yerleşkesinde farklı seviyeli kavşak düzenlemesi çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Çankaya-Konya kavşakları istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı şeritten kontrollü ve bölünmüş yol şeklinde gerçekleştirilecek.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 7-35. kilometrelerinde bulunan Arhavi, Esenkıyı, Kopmuş, Liman, Selimiye, Kemalpaşa, Üçkardeşler-1, Üçkardeşler-2, Sarp-1, Sarp-2 ve Sarp-3 tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu kesimde 14 Temmuz'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Elmalı-Finike yolunun 17. kilometresinde (Göltarla mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışması nedeniyle yol 14.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.