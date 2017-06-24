Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Ilgaz-Tosya-Kargı yolunun 25-27. kilometreleri arasında sürdürülen (Tosya ilçe geçişi) yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 14-17. kilometreleri arasındaki köprü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı taşıt trafiğine kapatıldığından trafik akışına yolun diğer bandından iki yönlü olarak izin veriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 14-18. kilometreleri arasındaki üstyapı toprak işleri ve çeşitli işlerin yapım çalışmaları sürdürüldüğünden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.