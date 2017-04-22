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Karayollarında son durum

Karayollarının yol yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, otoyol ve Boğaz köprülerinde serbest geçiş ücret toplama sistemleri yapım işi kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçların gişe alanında şerit seçimine gerek kalmaksızın ortak geçiş yapabileceği konstrüksiyonların tesis edilmesi çalışmaları sürüyor.

Kayseri-Malatya yolunun 49-50. kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İkizdere-İspir yolunun 22-44. kilometrelerinde (Ovit Dağı mevkisi) çığ tehlikesi nedeniyle gündüzleri 07.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam edecek, geceleri ise can ve mal güvenliği açısından 17.00-07.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak. 

Etiketler: karayolları, karayollarında durum
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