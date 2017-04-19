  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Karayollarında son durum

Karayollarının yol yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Polatlı-Ankara yolunun 32-34. kilometreleri arasındaki üstyapı kaplama yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun iki yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 14-18. kilometrelerinde üstyapı toprak işleri ve çeşitli işlerin yapım çalışmaları nedeniyle, bölünmüş yolun tek yönden çalışma yapılan kesimlerde yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor. Sürücülerin çalışma yapılan kesimlerde trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kuzey Marmara Otoyolunun Odayeri-Paşaköy kesimi arasında muhtelif kesimlerdeki viyadüklerin genleşme derzi onarımı nedeniyle çalışma yapılan şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım 30 Mayıs'a kadar diğer istikametten iki yönlü sağlanacak. 

Etiketler: karayolları, karayolalrında durum
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