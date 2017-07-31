Karayollarında son durum (31 Temmuz 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Şanlıurfa Suruç-Şanlıurfa Batı bağlantı yolu kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yürütüldüğünden Şanlıurfa-Gaziantep yönündeki (kuzey taşıma) 3 şerit trafiğe kapatıldı.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 21-27. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları yapıldığından Eskişehir-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer yönden kontrollü izin veriliyor.
TEM otoyolunun Bolu Tüneli geçişi dahil, Abant-Kaynaşlı kavşakları kesimindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım Abant kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı kavşağından tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor. AA