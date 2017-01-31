Karayollarında son durum (31 Ocak 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Giresun-Trabzon yolunun 43'üncü kilometresinde bulunan Akyazı Tüneli'nin (Yıldızlı Mevkisi) güney tüpünde yapılan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım 4 Şubat'a kadar tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilecek.
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin elektromekanik sistemleri yapılacağından, Kastamonu-Ilgaz istikametindeki tüpün sol şeridi saat 08.00-19.00 arasında trafiğe kapatılacak, ulaşım tek şeritten sağlanacak.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 62-67'nci kilometrelerinde refüjde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. AA