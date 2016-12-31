Karayollarında son durum (31 Aralık 2016)

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Teki·r-Pozantı yolu 0-15 kilometrelerinde çığ, Sakarya-Karasu yolunun Li·mandere mevki·sinde sel tahri·batı, Konya-Akseki·, Konya-Bozkır-Hadi·m-Taşkent, Akşehi·r-Bağkonak ve Di·vri·ği·-Arapgi·r yollarında ise kar ve ti·pi· nedeni·yle ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Otoyol ve Boğaz köprülerinde Serbest Geçiş Ücret Toplama Sistemleri yapım işi kapsamında Mahmutbey gişelerinde gişe adaları ve kanopileri kaldırma çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Alaca-Yozgat yolunun 1-2 kilometrelerinde heyelan nedeniyle yolda daralmalar meydana geldiği için ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü olarak sağlanıyor.

Sürücülerin kış şartlarına göre önlem almaları, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.