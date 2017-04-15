Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Gerede - Kızılcahamam yolunun 17 - 22. kilometreleri arasında üstyapı kaplama yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Kızılcahamam-Gerede istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 14-17. kilometreleri arasındaki köprü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolunun Ereğli Bağlantı Yolu Ulukışla Kavşağı-Ereğli Kavşağı arasındaki Ulukışla-Pozantı kesimindeki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Pozantı-Adana istikameti 19 Nisan'a kadar aralıksız olarak trafiğe kapatılarak ulaşım eski devlet yolundan sağlanıyor.