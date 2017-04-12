Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ereğli bağlantı yolu Ulukışla kavşağı-Ereğli kavşağı arasında, Ulukışla-Pozantı kesiminde üst yapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle 13 Nisan'a kadar Pozantı-Adana istikameti 10 gün süreyle aralıksız olarak trafiğe kapatıldı, ulaşım eski devlet yolundan veriliyor.

İkizdere-İspir yolunun 22-44. kilometrelerinde (Ovit Dağı mevkisi) çığ tehlikesi nedeniyle 07.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü olacak. Yol, 17.00-07.00 saatlerinde ise can ve mal güvenliği açısından trafiğe kapatılacak.

Ankara-Konya yolunun 18. kilometresindeki Mahmatlıbahçe köprülü kavşağının yapım çalışması nedeniyle yolun her iki yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan ikişer şerit olarak sağlanıyor.