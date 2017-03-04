Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Muğla-Gökova yolunun 3. kilometresindeki Üniversite Hastanesi köprülü kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışına bölünmüş yolda gidiş ve geliş yönünde tek şerit olarak izin veriliyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus otoyolunun (Mersin-Gözne kavşağı-Stadyum kavşağı) 0-7 kilometreleri arasındaki heyelan önleme çalışmaları sebebiyle sağ taşımanın 1. ve 2. şeritleri (Mersin-Çeşmeli yönü) trafiğe kapatılarak ulaşım 3. şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Çaycuma-Bartın-Kurucaşile yolunun 25-26 kilometrelerindeki (Bartın geçişi) üstyapı çalışmaları başladığından sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. AA