Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya kavşağı ve Karataş viyadüğü 3-4'üncü kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle yol taşıt trafiğine kapatılacak, ulaşım Karataş Viyadüğü-Konya Kavşağı istikametinden iki yönlü sürdürülecek.
Tokat-Niksar devlet yolunun 52-67'nci kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Finike-Kumluca yolunun 0-4'üncü kilometrelerinde yol yapım çalışmaları kapsamında sağ gidiş şeridinin trafiğe kapatılması nedeniyle trafik, sol geliş şeridinden iki yönlü sağlanıyor. AA