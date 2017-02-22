Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Artvin Erzurum yolunun 3-55'inci kilometrelerinde bulunan tünellerde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle çalışmalar süresince 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Diyarbakır-Ergani yolunun 18-23'üncü kilometrelerinde kavşak düzenlemeleri, sanat yapıları, üstyapı ve bitümlü sıcak karışım kaplama çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu inşaatı işi kapsamında Bursa-Susurluk kesiminde (0-8'inci kilometre) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.