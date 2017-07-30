Karayollarında son durum (30 Temmuz 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Durumu Bülteni'ne göre, TEM Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları arası Bolu Tüneli geçişindeki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapalı tutuluyor. Trafik, Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilirken Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar TEM Otoyolu'na katılım gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın istikametinde üst yapı, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım acil geçişten şerit aktarımıyla sağlanıyor.

Niğde-Ulukışla-Pozantı ayrımı yolunun 0-20. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları yapıldığından yol trafiğe kapatılacak. Bu kesimde Niğde istikametinden Beyağıl Kavşağı'na olan trafik, Kemerhisar Kavşağı'ndan ayrılarak otoyol üzerinden seyredecek, Beyağıl istikametinden Niğde'ye olan trafik ise Ulukışla Kavşağı'ndan ayrılarak otoyoldan verilecek.