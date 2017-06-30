Karayollarında son durum (30 Haziran 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Çamtepe Kavşağı'ndaki düzenleme çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana-Mersin istikametinden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Alaca-Yozgat yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan ve yolda oluşan daralmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü verilecek.

Köse-Bayburt yolunun 1-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesim trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanacak. AA