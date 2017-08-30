Karayollarında son durum (30 Ağustos 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Keşan-Tekirdağ yolunun 14-30 kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Akseki-Seydişehir yolunun 0-6 kilometrelerinde üstyapı çalışmaları devam ettiğinden ulaşıma tek şeritten kontrollü olarak izin veriliyor.

Ulaş-Gürün ayrımı-Kangal yolunun 5-6 kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kayseri-Niğde yolunun 41-46 kilometrelerindeki bitümlü sıcak karışım ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.