Karayollarında son durum (3 Mart 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Artvin-Yusufeli yolunun 4-15. kilometrelerindeki tünellerde yapılacak bakım- onarım çalışmaları nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak verilecek.

İstanbul-İzmit yolunun Çayırova kavşağı, Bayramoğlu köprüsünün orta ayak imalatının yapılabilmesi için İstanbul ve Ankara istikameti tek şeride düşürülecek ve İstanbul yönünde ulaşım servis yolundan sağlanacak.

İzmir-Afyonkarahisar yolunun 39-41. kilometrelerindeki köprülü kavşak çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. AA