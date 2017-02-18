Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit devlet yolunda Çayırova kavşağı Bayramoğlu köprüsünün orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti tek şeride düşürülecek. Ankara-İstanbul yönünde ulaşım servis yolundan sağlanacak.
Antalya-Mersin il sınırı-Anamur devlet yolu, Melleç mevkisi, 10.00-18.00 saatlerinde yol yapım çalışmaları kapsamında patlatma yapılacağından trafiğe kapatılacak.
Artvin-Erzurum devlet yolunun 3-55'inci kilometrelerindeki tünellerde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.