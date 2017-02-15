Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Ankara çevre otoyolunun Konya-Karataş kavşakları arasındaki çalışmalar nedeniyle yol taşıt trafiğine kapatıldı. Ulaşım Karataş viyadüğü-Konya kavşağı yönünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Manavgat -Alanya yolunda sürdürülen yaya alt geçidi yapım çalışmaları sebebiyle gidiş şeridinin bazı bölümlerinin trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım karşı şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 21-22 kilometrelerindeki Kaklık köprülü kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.