Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü günlük yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolunun Aydın istikameti 1-2. kilometrelerinde Belevi Viyadüğü'nde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle bu kesim trafiğe kapatılarak ulaşım acil geçişten şerit değişikliği yapılarak sürdürülüyor.
Kumluca-Antalya yolunun 66-70. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten gerçekleştiriliyor.
Samsun-Kavak yolunun 3-5. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.