  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Karayollarında son durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında son durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara çevre otoyolunun Konya Kavşağı- Karataş Kavşağı (3-4. kilometreleri) arasında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım, Karataş Viyadüğü-Konya Kavşağı istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Konya-Beyşehir yolunun 19-21. kilometrelerinde (Altınapa Barajı mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle her gün 10.00-16.00 saatlerinde ulaşım aralıklarla verilecek.

Kumluca-Antalya yolunun 66-70. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten gerçekleştiriliyor. 

Etiketler: karayolları, karayolları durum
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