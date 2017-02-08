Karayollarında son durum

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara çevre otoyolunun Konya Kavşağı- Karataş Kavşağı (3-4. kilometreleri) arasında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım, Karataş Viyadüğü-Konya Kavşağı istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Konya-Beyşehir yolunun 19-21. kilometrelerinde (Altınapa Barajı mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle her gün 10.00-16.00 saatlerinde ulaşım aralıklarla verilecek.
Kumluca-Antalya yolunun 66-70. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten gerçekleştiriliyor.