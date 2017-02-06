Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kayseri-Malatya yolunun 38-43. kilometrelerinde BSK yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak gerçekleştirilecek.
Samsun-Kavak devlet yolunun 3-5. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan verilecek.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı-Karataş Kavşağı 3-4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle yol taşıt trafiğine kapatılacak, ulaşım Karataş Viyadüğü-Konya Kavşağı istikametinden iki yönlü olarak sağlanacak.